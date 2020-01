Suisse : une femme tuée par son berger malinois dans un centre de dressage

Une femme de 45 ans a été violemment attaquée et tuée dans un parc de dressage de chiens par son berger malinois, ont indiqué les autorités judiciaires suisses vendredi.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de ce drame.



Alertée, la police avait découvert mardi le corps sans vie de cette femme dans le centre de dressage à Auboranges, dans l'ouest de la Suisse.



Son chien, visiblement très agressif, se trouvait à ses côtés et avait attaqué et mordu une policière, avant d'être abattu par un autre agent.



"Les premières constatations révélées par l'autopsie indiquent que la mort est survenue par hémorragie et qu'elle a été causée par des blessures multiples et graves au niveau des membres supérieurs" causées par le chien, selon un communiqué du procureur général adjoint du canton de Fribourg.



Des investigations, notamment médicales, sont toujours en cours afin de tenter de déterminer les circonstances exactes de la tragédie.