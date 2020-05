Suivi de près par un ours dans les Alpes italiennes, cet enfant fait preuve d'un sang froid IMPRESSIONNANT

Lors d'une promenade en famille dans les Alpes italiennes, Alessandro a fait une rencontre peu banale dont il se souviendra. La scène se déroule ce dimanche près de la commune de Sporminore au nord de l'Italie. Alors qu'Alessandro avance au milieu des conifères de la province du Trente, un ours apparaît derrière lui au sortir des fourrés. Loris, son père, filme la scène et explique au journal Il Sole 24 Ore : "C'est un amoureux des ours et il était impatient d'en voir un, il savait déjà comment se comporter. Il s'est éloigné lentement et j'ai réussi à faire la vidéo".

En effet, le jeune garçon fait preuve d'un sang-froid exemplaire. Malgré l'ours qui se tient debout sur ses pattes arrières à quelque mètres de lui, Alessandro continue d'avancer calmement tout en se retournant à plusieurs reprises pour admirer l'impressionnant animal. Ce dernier semble curieux à la vue des promeneurs qui finissent par s'éloigner tranquillement sans encombres pour reprendre le cours de leur balade.