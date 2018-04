Syrie: l'UE doit accroître la pression sur la Russie (Berlin)

L'UE doit accroître la pression sur la Russie pour l'amener à changer d'attitude dans les nombreuses crises dans lesquelles elle est impliquée, a plaidé vendredi à Bruxelles le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas.

"Nous ne pouvons pas tolérer les échecs au Conseil de sécurité des Nations unies à cause du veto de la Russie. On ne peut pas continuer ainsi. Nous devons accroître la pression sur la Russie pour l'amener à changer d'attitude. C'est la condition sine qua non pour régler la question du conflit syrien", a-t-il soutenu au cours d'une conférence de presse avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

La Russie a opposé son veto mardi au Conseil de sécurité à un projet de résolution américain prévoyant de créer un mécanisme d'enquête sur le recours aux armes chimiques en Syrie après les attaques de samedi à Douma.

Le chef de la diplomatie allemande a réitéré son soutien à la proposition défendue par la France de traduire les responsables d'attaques chimiques devant la justice pénale internationale.

"L'utilisation d'armes chimiques ne doit pas rester impunie, sans conséquences. On ne peut pas faire comme si de rien n'était", a estimé M. Maas.

"Mais nous ne pouvons pas fermer le dialogue avec la Russie", a-t-il cependant averti. "L’Ukraine, l'empoisonnement à Salisbury, l'intervention en Syrie, les interventions dans les processus démocratiques doivent être abordés et nous devons voir comment réagir", a affirmé le ministre allemand.

M. Maas participera lundi à Luxembourg à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE au cours de laquelle doit être réaffirmée l'unité des Etats membres face à Moscou et sur le conflit en Syrie.

Les 28 ont unanimement imputé à la Russie l'utilisation d'un agent chimique pour tenter d'éliminer un ancien agent double russe en Grande-Bretagne, mais ils se sont divisés sur les sanctions. La majorité des pays membres ont expulsé des diplomates russes de leur territoire, mais plusieurs se sont contentés de rappeler leur ambassadeur à Moscou pour consultations.

Le chef de la diplomatie allemande s'est prononcé pour un recours de plus en plus fréquent au vote à la majorité qualifiée lors des réunions consacrées aux affaires étrangères afin de pouvoir dégager des positions tranchées et ensuite agir.