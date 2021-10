Talibans au pouvoir en Afghanistan - Le Royaume-Uni accueille une trentaine d'Afghans LGBT+

(Belga) Le Royaume-Uni a accueilli pour la première fois une trentaine d'Afghans issus de la communauté LGBT+, menacés dans leur pays par le retour au pouvoir des talibans, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères britannique.

"Sous le régime des talibans, les personnes LGBT sont parmi les plus vulnérables d'Afghanistan, et beaucoup d'entre elles sont confrontées à des niveaux accrus de persécution, de discrimination et d'agression", a souligné le ministère dans un communiqué. Le groupe de 29 Afghans, composé notamment d'étudiants et de militants ayant défendu à plusieurs reprises les droits des personnes LGBT+, est arrivé vendredi au Royaume-Uni pour "commencer leur nouvelle vie", a détaillé le ministère, qui a travaillé avec deux associations de défense des droits - Stonewall (GB) et Rainbow Railroad (Canada) - pour rendre ce voyage possible. Le Royaume-Uni a évacué plus de 15.000 personnes lors du pont aérien de Kaboul dans les deux semaines qui ont suivi le retour au pouvoir des talibans mi-août, dont près de 8.600 Afghans éligibles au programme ARAP de relocalisation et d'aide aux Afghans ayant travaillé avec les Britanniques. La directrice générale de Stonewall, Nancy Kelley, s'est félicitée "que les personnes LGBTQ+ soient reconnues comme un groupe prioritaire pour la réinstallation". "D'autres Afghans LGBT vulnérables devraient arriver au Royaume-Uni dans les mois à venir", a précisé le gouvernement britannique.