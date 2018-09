Taxation des Gafa: Kurz et Macron espèrent un accord d'ici la fin de l'année

Le président Emmanuel Macron (d) et le chancelier autrichien Sebastian Kurz lors d'une rencontre à l'Elysée, le 17 septembre 2018 à ParisPhilippe LOPEZ

Le président français Emmanuel Macron et le chancelier autrichien Sebastien Kurz ont dit lundi espérer obtenir un accord au sein de l'UE d'ici la fin de l'année sur le texte de la Commission européenne sur la taxation des géants du numérique.

"Nous sommes tous deux contents qu'il y ait eu des progrès sur la (question de la) taxation des géants d'internet lors de la réunion des ministres des Finances à Vienne la semaine passée et j'espère que nous atteindrons ce but d'ici la fin de l'année", a déclaré sur le perron de l'Elysée M. Kurz, dont le pays assure la présidence de l'Union européenne au second semestre 2018.

"Je crois vraiment qu'il est possible d'obtenir durant ce semestre une solution sur ce sujet", a renchéri le président français qui recevait le chancelier autrichien en vue du sommet de Salzbourg mercredi et jeudi.

Selon M. Macron, le texte de la Commission est "une bonne chose pour le fonctionnement du marché numérique européen".

Paris "pousse depuis plusieurs mois une solution en la matière. Nos concitoyens, nos entreprises l'attendent", a ajouté Emmanuel Macron, qui fera "tout pour aider à obtenir une solution en la matière".

La Commission européenne prévoit la mise en place rapide d'une taxe sur le chiffre d'affaires des géants du net, le temps qu'une solution soit négociée à l'échelle mondiale au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Elle vise, plus précisément, à taxer à hauteur de 3% les revenus tirés de certaines activités, en particulier la publicité et la revente de données personnelles.

Le projet, qui requiert une adoption à l'unanimité des Etats membres, fait face aux doutes persistants de certains pays, Allemagne en tête.

Mais "beaucoup de pays ont commencé à bouger, je pense au Luxembourg et à quelques autres", a estimé M. Macron.

Lors d'une réunion des 28 ministres des Finances de l'UE à Vienne les 7 et 8 septembre, la France a proposé l'introduction d'une "clause de caducité" ou "sunset clause" dans le texte afin que celui-ci soit aboli quand une décision sera atteinte au niveau de l'OCDE. Les Etats membres ont adhéré à cette proposition, selon le ministre autrichien des Finances, Hartwig Löger.

Sebastian Kurz a toutefois précisé lundi que la taxation des Gafa (Google, Apple, Facebook et Amazon) n'était "pas au coeur de l'agenda" du sommet informel européen de Salzbourg (Autriche) le 20 septembre.