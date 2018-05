Tchéquie: une accord sur le programme gouvernemental entre le mouvement ANO et le CSSD

(Belga) Le mouvement ANO, du Premier ministre tchèque Andrej Babis, et le parti social-démocrate (CSSD) se sont mis d'accord sur la déclaration de programme qui devrait être la feuille de route de la coalition gouvernementale, indique jeudi le site tchèque Radio Prague. L'accord sera présenté vendredi.

Selon la porte-parole d'ANO, le direction des deux partis doivent d'abord être consultées d'ici là. "Je demande un peu de patience au public et aux journalistes. Vous saurez tout vendredi quand nous présenterons l'accord de coalition de la déclaration de programme", a indiqué sur son compte Twitter Jan Hamacek, le leader du CSSD. Le mouvement ANO de M. Babis, qui a remporté les élections parlementaires d'octobre, détient 78 des 200 sièges au sein de la chambre basse alors que le CSSD en compte quinze. Pour avoir la majorité, les deux partis auraient encore besoin du soutien du parti communiste KSCM qui a 15 députés au parlement et qui déclare sa volonté de coopérer. Selon Radio Prague, une rencontre a eu lieu avec le président du parti Vojtech Filip et le KSCM devrait soutenir la coalition. Les négociations sur la création d'une nouvelle coalition traînent en République tchèque, les partenaires possibles d'ANO invoquant notamment l'inculpation de M. Babis pour une fraude présumée aux subventions européennes dans une affaire remontant à 2007-2008. M. Babis rejette ces accusations. (Belga)