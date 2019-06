Témoignage: Joseph, 98 ans, a participé au débarquement en Normandie en tant que pilote

Joseph Moureau était pilote dans l'armée britannique. Il a participé au débarquement en Normandie. Aujourd'hui, il a 98 ans. Il témoigne dans le RTLINFO13H.

"Jeff" comme le surnommaient les Britanniques n'a rien oublié: sa fuite de la Belgique en 1940 avec son frère jumeau Freddy pour gagner l'Angleterre et pour suivre le combat.

"On a reçu notre licence sur un bimoteur. Moi, j'ai réclamé et j'ai dit: "Non, non..." Moi, je veux être un pilote de chasse. Alors, on a fait "Transfer Coast" et on a volé sur des monomoteurs et on est devenus pilotes de chasse, donc nous n'étions pas des pilotes, mais des chasseurs", rectifie Joseph.

Créée en Afrique, son escadrille, la 349ème est reformée en Angleterre avec des pilotes belges aux commandes de "Spitfire" avec des escortes de bombardiers, des patrouilles à faible altitude, Jeff reconnait sur les images ces coéquipiers.

Les missions s'enchaînent au dessus de l'Europe occupée et de l'Allemagne. Le 6 juin 1944, alors que le débarquement a commencé, les "Spitfires" sont en mission au dessus des plages du débarquement.

"A un certain moment, on est arrivés dans une grande plaque de ciel bleu et on était à l'unisson, 3 avions: un allemand et deux belges. On s'est tous rendu compte au même moment que tous les 3 piquaient en même temps vers le sol. On s'est mis vraiment au ras du sol. Jean Moreau m'a dit: "Je n'ai plus de munition, c'est pour toi... Et elle a explosé juste sur le coin de la ville de Caen", se souvient le militaire.

Dans son relevé de mission, on peut lire que le 349ème a abattu deux bombardiers allemands et endommagé trois autres: "J'en suis encore fier maintenant", nous explique Joseph.