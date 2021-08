Tempête en Autriche: deux randonneurs belges sauvés de la montée des eaux dans une gorge

Deux randonneurs belges se sont retrouvés en détresse dans un gouffre en Carinthie, en Autriche, à la suite d'une tempête. Ils ont été secourus.

Un Belge de 47 ans et sa fille de 16 ans ont été surpris samedi soir par la rapide montée des eaux dans les gorges de Pirknerklamm. Ils ont lancé un appel à l'aide et une équipe a pu les secourir vers minuit. Les randonneurs, en t-shirt et en short, étaient complétement trempés et en hypothermie. La pluie a provoqué des inondations et coulées de boue dans le pays.