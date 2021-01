Tempête Filomena en Espagne: au moins 6 morts, le mercure est descendu jusqu'à -25,4 degrés

Le passage de la tempête hivernale Filomena a déjà causé au moins six décès en Espagne depuis jeudi, rapporte mardi la presse locale. Le mercure est descendu jusqu'à -25,4 degrés dans un village de la région d'Aragon, au nord-est de Madrid. Un plancher "historique", selon l'agence météorologique AEMET.



Selon La Vanguardia, deux sans-domicile marocains ont succombé aux températures négatives dans les rues de Barcelone (nord-est). Deux personnes avaient déjà perdu la vie vendredi soir à Malaga (sud) après que leur véhicule eut été emporté par les eaux. Enfin, dans le centre du pays, un individu a été découvert mort sous un tas de neige à Zarzalejo et un autre a été trouvé sur un banc de Madrid. La situation est particulièrement compliquée dans la capitale, où le mercure a chuté jusqu'à -10,8°C, et même -13,2 à l'aéroport de Barajas, selon l'AEMET. La neige paralyse le trafic et les écoles garderont portes closes au moins jusqu'à lundi. La livraison de produits frais ainsi que la campagne de vaccination contre le coronavirus sont également perturbées.