Tennis: Andy Murray positif malgré sa défaite contre Evans

L'ex-N.1 mondial Andy Murray, en phase de reprise après une longue absence pour blessure, s'est réjoui du "grand pas" fait cette semaine vers son retour au plus haut niveau, malgré son élimination samedi en demi-finale du tournoi exhibition "Battle of the Brits".

"Mon jeu est bien en place, j'ai juste besoin de plus de temps pour m'entraîner et me préparer et j'y arriverai", a assuré l'Ecossais après le revers concédé face au Britannique Daniel Evans (1-6, 6-3, 10-8).

"J'ai fait un grand pas en avant cette semaine par rapport à ce que j'ai pu faire avant, et j'ai géré l'aspect physique relativement bien", a encore estimé Murray, de retour sur les courts pour la première fois depuis novembre.

A Roehampton, dans un stade vide en vertu des mesures de lutte contre le Covid-19, Murray a disputé quatre matches en cinq jours, un enchaînement encore inimaginable il y a quelques mois.

Opéré l'an dernier à la hanche, le double vainqueur de Wimbledon (2013 et 2016) était sur le point de faire son retour sur le circuit quand la pandémie a interrompu toute compétition au mois de mars.

"Une partie du tennis que j'ai joué cette semaine était très encourageant, je n'ai simplement pas réussi à le pratiquer assez longtemps pendant mes matches", a regretté Murray, âgé de 33 ans.

L'exhibition 100% britannique, organisée jusqu'à dimanche par son frère Jamie Murray, était probablement la dernière apparition d'Andy avant la reprise des tournois de l'ATP, le 14 août à Washington.

Quand la saison, largement perturbée par le Covid-19, reprendra, "jouer les tournois du Grand Chelem serait ma priorité", a indiqué lundi l'Ecossais.