Tennis: Djokovic balaye l'idée d'un contentieux avec Federer et Nadal

Le N.1 mondial Novak Djokovic a assuré mercredi en marge du Masters 1000 de Miami qu'il s'entendait toujours bien avec Roger Federer et Rafael Nadal, déçus du prochain départ du patron du circuit masculin (ATP), Chris Kermode, voulu par le Serbe.

"Je n'ai pas remarqué de changements de leur part ou de la mienne", a déclaré Djokovic lors d'une conférence de presse avant son entrée en lice à Miami vendredi.

"Cela ne sert à rien de créer des tensions entre nous ou des divisions. Au contraire, j'ai de bonnes relations avec eux, on a toujours eu du respect les uns pour les autres", a-t-il poursuivi.

Djokovic qui est le président du conseil des joueurs de l'ATP, a fait campagne pour que le contrat de Chris Kermode, à la tête du circuit masculin depuis 2014, ne soit pas renouvelé.

La décision de son départ fin 2019 a été prise avant le coup d'envoi du Masters 1000 d'Indian Wells lors d'un vote du conseil d'administration de l'ATP où les joueurs disposent de trois voix, sur un total de sept.

Durant le tournoi californien, Federer et Nadal avaient indiqué l'un et l'autre qu'ils regrettaient d'une part cette décision et d'autre part de ne pas avoir été consultés par Djokovic.

Le maestro suisse a depuis indiqué qu'il était prêt à s'impliquer à nouveau dans le fonctionnement de l'ATP.

"Nous les accueillons volontiers, comme tout autre joueur (...) Ce sont deux joueurs emblématiques de notre sport depuis si longtemps et leurs avis sont extrêments importants. S'ils veulent s'impliquer dans les discussions politiques, de façon officielle ou non, cela ne peut être que positif", a insisté Djokovic.

Le Serbe, éliminé au 3e tour à Indian Wells après avoir remporté l'Open d'Australie en janvier, espère "avoir le temps de discuter avec Roger de choses et d'autres dans les jours à venir".

Djokovic est revenu sur les raisons qui l'ont conduit à plaider pour un départ de l'actuel patron de l'ATP.

"A plusieurs reprises, quand les meilleurs joueurs ont voulu s'impliquer et être entendus, rien de ce qu'ils avaient dit n'a été pris en compte", a-t-il expliqué, sans entrer dans les détails.