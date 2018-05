Tennis: Djokovic "dans la bonne direction" à Rome

Toujours à la recherche de confiance et de résultats, l'ancien N.1 mondial Novak Djokovic a fait un pas "dans la bonne direction" avec une victoire nette et sans bavure lundi au premier tour de Masters 1000 de Rome contre l'Ukrainien Alex Dolgopolov (6-1, 6-3).

Alors qu'il a glissé au 18e rang mondial, son plus mauvais classement depuis octobre 2006, le Serbe a joué un match sérieux, s'imposant en seulement 55 minutes.

Djokovic devrait ensuite pouvoir enchaîner puisqu'il aura un 2e tour a priori facile, soit face à l'Italien Baldi, soit face au Géorgien Basilashvili, tous deux sortis des qualifications.

"Les conditions ici sont bonnes pour mon jeu, les courts vont à la bonne vitesse. Je me sens toujours bien ici. Je parle italien, ça aide, et je me sens proche des gens. Rome est un des premiers grands tournois que j'ai gagné et j'ai souvent bien joué ici", a déclaré Djokovic en conférence de presse.

"Je sens que je vais dans la bonne direction, même si les résultats ne sont pas satisfaisants pour moi et pour ceux qui sont avec moi. Je dois l'accepter. Mais Madrid (où il a été battu au 2e tour, ndlr) et ce premier match ici sont encourageants", a-t-il ajouté.

"Roland-Garros est là ou je veux jouer mon meilleur tennis", a expliqué le Serbe.

"J'ai atteint des sommets de ce jeu et j'ai eu les meilleurs résultats possibles pendant des années, donc la barre est très haute. Ca veut dire que je m'attends toujours à gagner. Mais au cours des 12 derniers mois, j'ai dû apprendre à préparer les matches d'une façon un peu différente, à comprendre où était mon niveau et à accepter cette réalité", a-t-il encore déclaré.

- Vinci arrête -

Parmi les autres grands noms en lice lundi, le Belge David Goffin (tête de série N.9) est celui qui a fait la meilleure impression avec un succès 6-1, 6-2 face à l'Argentin Leonardo Mayer.

Le Japonais Kei Nishikori est lui sorti vainqueur d'un beau duel face à l'Espagnol Feliciano López 7-6 (7/5), 6-4.

Côté français, Gaël Monfils affronte Fabio Fognini en soirée, alors que Richard Gasquet et Benoît Paire sont opposés.

Dans le tableau féminin, la journée a été marquée par les adieux de l'Italienne Roberta Vinci, battue par la Serbe Aleksandra Krunic pour le dernier match de sa carrière (2-6, 6-0, 6-3).

"C'est comme partir en vacances à la fin de l'année scolaire. Ou comme partir à la retraite, mais ça me plait moins", a plaisanté l'Italienne, ancienne membre du Top 10 et finaliste de l'US Open en 2015.