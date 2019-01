Tennis: Pliskova renverse Tsurenko en finale à Brisbane

La Tchèque Karolina Pliskova, 8e joueuse mondiale, a renversé l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (27e) dimanche en finale du tournoi WTA de Brisbane pour s'adjuger son 12e titre.

Alors qu'elle était menée 6-4, 5-3, l'ex-N.1 mondiale, âgée de 26 ans, a fait parler son expérience et sa concentration pour s'imposer 4-6, 7-5, 6-2.

"Je me suis un peu sentie fatiguée depuis le début de la journée. J'ai mal dormi et je l'ai senti dès l'échauffement", a expliqué la Tchèque pour justifier son mauvais départ. "Quand vous êtes capable de renverser ce genre de match, cela vous donne de la confiance en plus".

Pliskova, déjà lauréate de Brisbane en 2017, remporte son premier trophée depuis Tokyo en septembre, et grappillera une place au classement lundi (7e), à une semaine de l'Open d'Australie (14-27 janvier) où son meilleur résultat n'est qu'un quart de finale.

C'est la première fois que Tsurenko, 29 ans, perd une finale, elle qui a remporté un trophée chaque année lors des quatre dernières saisons. Elle fera malgré tout lundi son entrée dans le top 25 pour la première fois après une belle semaine lors de laquelle elle a créé l'exploit contre la Japonaise Naomi Osaka, 5e mondiale et lauréate de l'US Open en septembre.

Les deux joueuses ont eu leur moment de réussite dans la rencontre: Tsurenko entre la fin du premier set et le début du deuxième, lorsqu'elle a enchaîné 12 points gagnés; Pliskova à la fin de la deuxième manche, avec une série de 13 points qui lui a offert le set.

"Je ne sais pas vraiment ce qui a changé à 5-4. Je pense que nous avons livré un grand combat jusqu'à ce moment-là, et ensuite, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a soudainement élevé son niveau de jeu et que je n'étais pas prête", a tenté de comprendre Tsurenko.

L'Ukrainienne a été handicapée en fin de match par une blessure à la cheville gauche, qui a tourné sur un appui en tout début de troisième set.

Les deux joueuses, si la cheville de Tsurenko ne la pousse pas à déclarer forfait, se retrouveront dès le premier tour du tournoi de Sydney, qui commence lundi.