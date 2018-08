Teofilo pèse plus de 385 kilos et a du mal à respirer: son transfert en camion se passe mal, il doit retourner à l'hôpital

L’histoire de Teofilo Rodriguez, un homme de 34 ans pesant plus de 385 kilos, est suivie de près par les médias espagnols. Le jeune homme, gravement malade en raison de son surpoids, avait été renvoyé chez lui par l’hôpital de Manises, à Valence, où il était pris en charge, et ce contre l’avis de sa famille. Le trentenaire respire difficilement et souffre de plaies dans le dos.



Il avait été transporté mardi lors d’une opération très délicate, installé dans un lit adapté, à bord d’un camion. Mais mercredi matin à l’aube, il a dû retourner à l’hôpital. Lors du transport, qui a pris beaucoup de temps car les secours ne savaient pas comment s’y prendre pour le déplacer, l’état respiratoire du patient s’est aggravé, par 30 degrés, dans un camion non climatisé.

A travers les médias espagnols, notamment El Pais, la famille de Teofilo se plaint de la façon dont son cas est géré: "Ils nous ont dit que si le niveau de saturation en oxygène s'améliorait, il serait à nouveau renvoyé aujourd'hui. Je ne comprends pas, car il quitte l'hôpital et son état s'empire".