Theresa May envisage de reporter le vote du parlement sur l'accord de retrait

(Belga) La Première ministre britannique Theresa May pourrait annuler le vote prévu mardi soir au parlement sur l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE. Une déclaration de la dirigeante conservatrice à la Chambre des communes est prévue à 16h30, indiquent les médias britanniques.

L'adoption par les parlementaires de l'accord de retrait semble très compromise en raison des multiples critiques dont il fait l'objet dans les rangs des conservateurs de Mme May, comme des autres partis. Le texte déçoit tant les plus fervents "Brexiters", qui craignent un amarrage permanent du Royaume-Uni à l'UE, que les europhiles espérant encore pouvoir faire marche arrière. La possibilité que Mme May cherche à reporter ce vote, pour éviter un revers cuisant, a été évoquée à plusieurs reprises au cours des dernières heures. Quoi qu'il en soit, la Commission européenne a martelé lundi qu'il ne serait pas possible de renégocier le texte actuellement en attente d'un vote au parlement britannique. (Belga)