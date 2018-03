Theresa May part à la rencontre des Britanniques pour parler du Brexit

La Première ministre britannique, Theresa May (G), le 29 mars 2018 Écosse, en visite dans une usine textile à Ayrshire RUSSELL CHEYNE

La Première ministre britannique, Theresa May, s'engage jeudi dans un périple aux quatre coins du Royaume-Uni pour parler à ses concitoyens du Brexit, un an avant la sortie du pays de l'Union européenne.

"Aujourd'hui, un an avant que le Royaume-Uni quitte l'UE et commence à tracer une nouvelle voie dans le monde, je rends visite aux quatre nations de l'Union pour entendre ce que les gens, partout dans le pays, pensent du Brexit", a déclaré Theresa May, en amont de cette journée de visite, selon Downing Street.

La cheffe du gouvernement commencera son tour du Royaume-Uni par l’Écosse, où elle visitera une usine textile à Ayrshire, puis se rendra à Newcastle (nord-est de l'Angleterre), à la rencontre d'un groupe de parents et d'enfants. Elle déjeunera avec des agriculteurs près de Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord, avant de se rendre à Barry pour une table ronde avec des entrepreneurs gallois.

Theresa May assure qu'avec le Brexit, les différentes provinces constitutives du Royaume-Uni bénéficieront de pouvoirs de décisions accrus, jusqu'alors détenus par Bruxelles.

Alors qu'un des points de frictions dans les négociations avec l'UE est la question de la frontière entre l'Irlande du Nord, province britannique qui quittera donc l'UE le 29 mars 2019, et la République d'Irlande, qui restera dans l'UE, Theresa May s'engage aussi à "protéger l'intégrité du Royaume-Uni dans son ensemble".

"Cela signifie qu'il faut s'assurer que de nouvelles barrières ne soient pas érigées au sein de notre marché intérieur commun et que le Royaume-Uni soit en mesure de respecter ses obligations internationales à l'avenir", explique-t-elle.

Convaincue que l'avenir sera "radieux", la cheffe du gouvernement dresse le portrait d'un futur Royaume-Uni "commerçant librement avec ses amis et ses partenaires en Europe et au-delà".

"Ayant repris le contrôle de nos lois, nos frontières et notre argent, et saisi les opportunités offertes par le Brexit, le Royaume-Uni prospérera en tant que pays fort et uni qui bénéficie à tout le monde, peu importe votre vote pour ou contre le Brexit".