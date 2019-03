Tirreno-Adriatico: Alaphilippe remporte la 2e étage, Yates leader

Les favoris du Tirreno-Adriatico placent leurs pions: le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) a remporté jeudi la deuxième étape, courue sur 195 km de Camaiore à Pomarance, tandis que le Britannique Adam Yates s'est emparé du maillot de leader.

Alaphilippe, très attendu sur la classique italienne après sa victoire samedi lors des Strade Bianche, s'est imposé au sprint devant le Belge Greg Van Avermaet (CCC Team) et l'Italien Alberto Bettiol (EF Education First).

Avec son final en montée longue, mais de difficulté irrégulière, avec des passages à 16% et d'autres à 2% ou 3%, cette deuxième étape avait tout pour séduire le puncheur français, qui s'est imposé à l'issue d'une brusque accélération dans les derniers mètres de l'ascension.

"Je suis tellement heureux. Hier nous avons perdu beaucoup de temps. Donc je voulais essayer de gagner une étape et aujourd'hui était une belle occasion à saisir. Je me suis donné à fond pour l'emporter. Je me surprends jour après jour. Demain, nous tenterons à nouveau de gagner avec Elia Viviani", a déclaré le Français, qui empoche sa 5e victoire de la saison.

Au classement général, Yates, qui a terminé 5e de l'étape du jour, s'empare du maillot bleu de leader, aux dépens de son coéquipier de la formation Mitchelton-Scott, l'Australien Michael Hepburn. Il devance l'Américain Brent Bookwalter (Mitchelton – Scott) et le Slovène Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma).

"Nous avons roulé formidablement hier, mais aujourd'hui l'arrivée était au sommet d'une bosse, ce qui me convient moins. J'ai néanmoins réussi à me maintenir dans le groupe de tête", s'est félicité le Britannique, l'un des autres candidats à la victoire finale mardi prochain de l'autre côté de l'Italie, sur la Côte Adriatique.

L'étape inaugurale mercredi, un contre-le-montre par équipes, avait déjà été remportée par Mitchelton-Scott.

"Je ne sais pas combien de temps nous allons continuer comme ça, mais nous allons faire de notre mieux", a poursuivi Yates.

Vendredi, la troisième étape semble, elle, davantage réservée aux sprinteurs, et sera disputée sur 226 km entre Pomarance-Foligno.