Le spécialiste de la navigation routière TomTom lance des tests de voiture autonome. Le véhicule, développé en deux ans, a été dévoilé jeudi au salon IAA de Francfort. L'entreprise néerlandais n'a pas donné davantage de détails sur les tests.

La voiture est munie de huit scanners, six radars, de caméras et d'un GPS pour appréhender précisément son environnement. Les données sont confrontées en continu aux cartes à très haute définition de l'entreprise. Celles-ci permettent déjà une autonomie partielle à plus d'un million de voitures, se félicite TomTom.