Top 14: changement d'ère à Toulon  

Une page se tourne au Rugby club toulonnais. Bernard Lemaître est depuis début novembre le nouveau propriétaire du club varois dont Mourad Boudjellal, actionnaire majoritaire depuis 2006, garde la présidence pour la saison en cours, selon les informations du quotidien sportif L’Équipe.

Une petite révolution tant Boudjellal a, depuis quinze ans, personnifié le RCT et plus largement marqué le rugby français. Le fondateur de Soleil Éditions ne devrait pourtant pas s'éloigner de l'ovalie. Comme en 2016, il souhaiterait en 2020 briguer la présidence de la Ligue nationale du rugby (LNR).

Costume sombre rayé et regard sérieux, Bernard Lemaître était présent lors de la présentation du champion du monde Eben Etzebeth, vendredi au centre d'entraînement. Après avoir salué personnellement tous les journalistes présents, il a pris place à côté du Sud-Africain. Pendant 25 minutes, l’homme d'affaires de 80 ans a organisé la conférence de presse, relayant un Mourad Boudjellal silencieux. Premier à prendre la parole pour présenter Etzebeth, Lemaître a traduit au Springbock les questions dans un anglais parfait, avant de sonner la fin de la conférence.

Un rôle curieux aux yeux des observateurs pour qui Lemaître n'était alors qu'un actionnaire minoritaire du RCT, possesseur de 44% des parts. Selon l'Equipe, c'est en fait début novembre que le conseil de surveillance du club a voté une nouvelle augmentation de capital et acté la prise de contrôle de l'octogénaire sur le club.

Avec Bernard Lemaître, homme d'affaires ayant fait fortune dans l'industrie bio-pharmaceutique, l'avenir financier du RCT est assuré. Lors de son entrée au capital à l’été 2018, Lemaître avait déjà injecté 4 millions d'euros et financé un nouveau centre d'entraînement qui devrait voir le jour à la fin de la saison.

- Avec Boudjellal, Toulon est entré dans une autre dimension -

Son arrivée va donner au club les moyens de poursuivre l'aventure initiée par son prédécesseur. Car Boudjellal restera l'artisan de la renaissance du RCT. Né à Ollioules dans la banlieue toulonnaise, d’un mariage entre des familles immigrées algériennes et arméniennes, Boudjellal a fait fortune dans l’édition de bande dessinée grâce à "Soleil Éditions", acquéreur des droits de Rahan, Tarzan ou Mandrake le magicien.

Après avoir été sponsor maillot des Rouge et Noir, il en devient le président en 2006. Pour affirmer son pouvoir, il acte la venue du capitaine néo-zélandais Tana Umaga. Le premier grand nom d’une longue série. Après un aller-retour en Pro D2, le club varois s'ancre dans l'élite grâce à la venue des plus grandes stars de l’ovalie comme George Gregan, Victor Matfield, Jonny Wilkinson, Ma'a Nonu, Sony Bill Williams, Juan Smith ou encore Bakkies Botha.

Sous sa présidence, le club fondé en 1908 devient une référence du rugby mondial. Il atteint en effet à cinq reprises la finale de Top 14 et soulève le bouclier de Brennus pour la quatrième fois de son histoire en 2014. Mais c'est sur la scène continentale que le RCT version Boudjellal va connaître le plus de succès. Après deux finales perdues en Challenge européen (2008, 2010), le Rugby club toulonnais devient la première formation à remporter trois fois d’affilée la Coupe d’Europe, entre 2013 et 2015.

Passionné, haut en couleur, auteur de nombreuses sorties virulentes, Boudjellal, 59 ans, cède sa place à un actionnaire calme et moins extraverti. La clause de confidentialité concernant le changement d'ère tombe dimanche et la reprise sera officialisée lundi selon l'Equipe. Le style et la méthode devraient alors basculer du tout au tout. Reste à savoir quelle sera la réaction d’un public, à l'image de son président, toujours très sanguin.