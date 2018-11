Top 14: Christophe Urios futur manager de Bordeaux-Bègles

Christophe Urios, l'actuel manager de Castres qu'il a mené au titre de Champion de France de rugby en juin, s'est engagé avec Bordeaux-Bègles, qu'il rejoindra à l'été 2019 pour quatre saisons, a annoncé lundi le club girondin.

L'UBB, 8e au classement du Top 14 après une sévère défaite à Toulouse (40-0), s'est séparée le 12 novembre de son manager anglais Rory Teague, l'entraîneur adjoint Joe Worsley assurant l'intérim jusqu'à la fin de la saison.

Urios, un temps pressenti pour être candidat au poste de sélectionneur que Jacques Brunel, lui-même ex-manager de l'UBB (2017), quittera en juin 2020, a donc finalement opté pour un club qui court depuis des années après une première qualification pour la phase finale.

"Christophe Urios sera à l'UBB pour les quatre saisons qui viennent et ne sera libéré sous aucune condition pour l'équipe de France, même si le président Macron me le demande", a affirmé le président du club Laurent Marti. "J'ai bien dit à Christophe que ce serait non, et un grand non", a insisté le dirigeant, qui a déjà vécu cette situation il y a moins d'un an avec Brunel.

"C'est le mec qui nous manquait pour franchir un palier. Je crois que c'est le meilleur manager français actuel", s'est réjoui Marti à propos d'Urios. Celui-ci a mené le CO à un titre de champion de France surprise la saison dernière, au nez et à la barbe de clubs plus puissants financièrement (Toulouse, Racing 92, Montpellier), terrassés en phase finale par la force collective des Tarnais.

Malgré ce succès, Urios avait annoncé en juillet, bien avant la reprise du Top 14, son départ à l'issue de l'exercice actuel, estimant que la direction n'avait pas répondu à ses "interrogations". Le limogeage de Teague lui a permis de trouver un point de chute.

"Dès que nous avons été mis en contact et que j'ai compris qu'il y avait un intérêt, il est tout de suite devenu ma priorité", a expliqué Marti. "Nous avons échangé à partir du mardi, j'avais un déplacement professionnel le mercredi à Toulouse et on en a profité pour se rencontrer. Christophe était à Bègles hier après-midi (dimanche) dans ces locaux, (...) nous sommes tombés d'accord immédiatement", a détaillé le dirigeant bordelais.

"Je n'ai jamais contacté Xavier Garbajosa (l'actuel entraîneur des trois-quarts de La Rochelle), idem pour Fabien Galthié (l'ex-manager de Montpellier et Toulon), je n'ai jamais déjeuné avec Guy Novès (l'ex-manager de Toulouse et sélectionneur du XV de France)", a également assuré Marti.

Le club, né en 2006 de la fusion du Stade Bordelais et du CA Bègles, connaît depuis 2017 une forte instabilité dans son encadrement: Raphaël Ibanez a été poussé vers la sortie (mars 2017) pour mauvais résultats, Brunel est parti au bout d'une demi-saison pour prendre la tête du XV de France, et Teague a tenu à peine un an.