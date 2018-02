Top 14: l'international anglais Dave Attwood signe à Toulon

Le Rugby Club Toulonnais a officialisé vendredi la signature jusqu'à la fin de la saison du deuxième-ligne international anglais Dave Attwood comme joker médical, pour pallier les absences de Swan Rebbadj et Mamuka Gorgodze.

Attwood (30 ans) évoluait sous le maillot de Bath, en Angleterre, depuis 2011. Cette saison, le joueur de 2,01 m pour 119 kg n'a pas disputé une seule minute en raison d'une blessure à un genou.

Le joueur a passé les examens médicaux cette semaine et Toulon assure qu'il est en pleine possession de ses moyens et qu'il s'est entraîné normalement depuis plus de six semaines.

Attwood compte 24 sélections avec le XV de la Rose, la dernière remontant à novembre 2016.

Il est appelé à remplacer poste pour poste les blessés Rebbadj (cheville) et Gorgodze (pectoral).

Si l'ensemble du groupe toulonnais est encore en vacances, Attwood sera présent à la reprise la semaine prochaine et pourra également participer à la Coupe d'Europe sous le maillot toulonnais.