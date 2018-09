Top 14: un mois d'absence pour Parisse, capitaine du Stade Français

Le troisième ligne centre et capitaine du Stade Français Sergio Parisse, blessé à un mollet, sera indisponible pendant 3 à 5 semaines, a indiqué jeudi le directeur sportif Heyneke Meyer.

Contre Clermont samedi, l'international italien (34 ans, 134 sélections) sera remplacé au poste de N.8 par le Sud-Africain Willem Alberts et dans le rôle de capitaine par le talonneur Rémi Bonfils.

Parisse s'est blessé samedi lors du match de la 2e journée de Top 14 contre Bordeaux-Bègles (20-8), a précisé Meyer.

"C'est un gros contretemps pour nous car il a vraiment bien joué et que c'est un très bon capitaine", a déclaré Meyer. "Mais ce n'est pas une excuse. (...) Rémi et Jules (Plisson, nommé vice-capitaine et qui devrait passer capitaine en fin de match) sont deux très bons leaders, nous avons besoin de plus d'un leader et c'est une bonne opportunité pour eux", a-t-il ajouté.

Le Stade Français se déplace en Auvergne pour un choc de début de saison: les deux clubs sont en tête du classement avec 9 points sur 10 possibles en deux journées.