Tornade au Luxembourg: en 25 secondes, ce jardin est TOTALEMENT dévasté (vidéo)

Une tornade d'une violence exceptionnelle s'est abattue sur le Luxembourg ce vendredi. Un phénomène rare pour ce petit pays. Il a fait 19 blessés ainsi que d'importants dégâts, en particulier à Bascharage, dans le sud-ouest du grand-duché, mais aussi à Pétange.

C'est dans cette commune qu'a été filmée une vidéo qui montre la rapidité et la puissance avec laquelle la tornade a frappé. Sur ces images, filmées dans le jardin d'un particulier et relayées par la page Facebook Météo Remich, on constate à quel point le phénomène a pu surprendre un bon nombre d'habitants. Mieux valait ne pas se trouver à l'extérieur à ce moment-là.