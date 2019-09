Touchée en plein ventre par un feu d'artifice, une danseuse décède lors d'un spectacle en Espagne

The Orchestra Super Hollywood, un groupe espagnol composé de 15 membres, se produisait à Las Berlanas, une commune de la province d'Ávila au nord-ouest de Madrid, dans la nuit de dimanche à lundi lorsqu'un drame s'est produit. Vers 2h du matin, une grande explosion a été entendue du côté droit de la scène. Un feu d'artifice qui se trouvait à l'avant de l'estrade a explosé, interrompant soudainement le spectacle. Joana Sainz, une danseuse et chorégraphe, est tombée au sol après avoir été touchée au ventre lors de l'explosion. Un médecin et une infirmière auraient secouru la femme de 30 ans avant l’arrivée de l’ambulance, précise Le Figaro.



L'artiste qui a été conduite à l'hôpital d'Avila a succombé à ses blessures, précise El Norte de Castilla. "Il y avait deux fusées, une qui est allée dans la bonne direction, et l'autre qui a touché l'artiste en plein ventre", explique un spectateur, témoin de la scène.

Le décès de Joana Sainz a été confirmé par le gouvernement de la communauté autonome de Castille-et-León. Une enquête a été ouverte.