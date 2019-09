Tour d'Espagne: Roglic en rouge et contre tous

Une jambe au-dessus de tout le monde ! Le Slovène Primoz Roglic a survolé mardi le contre-la-montre individuel organisé à Pau (Pyrénées-Atlantiques) pour la 10e étape du Tour d'Espagne, dépossédant Nairo Quintana du maillot rouge pour se poser en grand favori à la victoire finale.

Sur un parcours valonné de 36,2 km entre Jurançon et Pau, Roglic (Jumbo-Visma) a écrasé la concurrence, reléguant son premier poursuivant, le Néo-Zélandais Patrick Bevin (CCC), à 25 secondes, et le Français Rémy Cavagna (Deceuninck-Quick Step), troisième, à 27 secondes.

L'impassible Slovène, vice-champion du monde du "chrono" en 2017, a même rattrapé et dépassé le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana), parti deux minutes avant lui !

"Je suis heureux de ma performance, bien sûr. J'ai essayé d'aller le plus vite possible tout au long du parcours et cela a payé au final", a commenté l'ancien sauteur à skis (29 ans) à l'arrivée, avant de mimer son traditionnel atterrissage en télémark sur le podium.

Cette victoire confirme la belle saison de Roglic, qui a remporté notamment Tirreno-Adriatico et le Tour de Romandie au printemps avant de prendre la 3e place finale du Tour d'Italie.

- Aucun signe de faiblesse -

Au classement général de cette Vuelta, le Slovène dispose désormais de 1 min 52 sec d'avance sur son dauphin, le vétéran espagnol Alejandro Valverde (Movistar), 2 min 11 sec sur Lopez et 3 minutes sur le Colombien Nairo Quintana (Movistar), ancien porteur du maillot rouge, en perdition dans ce "chrono". Et dire qu'avant le contre-la-montre, les quatre premiers du classement général se tenaient en seulement 20 secondes !

"Ces écarts étaient prévisibles. Il est clair que Roglic était le grand favori de ce +chrono+ et il l'a démontré", a philosophé Valverde. "Mais la Vuelta est encore longue. Une minute de plus, une de moins, cela ne veut rien dire."

Mais quoi qu'on en dise, le suspense en a pris un coup: il faudrait des offensives à outrance en haute montagne pour faire dérailler le solide Slovène, qui n'a montré aucun signe de faiblesse lors de la première semaine de course.

En attendant, la nette avance creusée mardi permet à Roglic de voir venir en tête du classement, même s'il reste de nombreuses étapes en altitude d'ici l'arrivée à Madrid le 15 septembre. Peut-être même a-t-il déjà gagné cette Vuelta ?

"On verra à Madrid. J'ai gagné aujourd'hui (mardi) mais nous devons avancer au jour le jour", a-t-il souligné, imperturbable.

S'élançant de Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques), la 11e étape ramènera mercredi le peloton sur le sol espagnol avec 180 km assez accidentés et une arrivée prévue à Urdax-Dantxarinea, au Pays basque.