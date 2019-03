Tour de Catalogne: Adam Yates remporte la première grosse étape de montagne

Le Britannique Adam Yates (Mitchelton) s'est adjugé mercredi la première étape de montagne du Tour de Catalogne, dominant à l'arrivée à Vallter 2000, située à 2150 m d'altitude, un petit groupe de favoris au sein duquel les Colombiens Egan Bernal (Sky) et Nairo Quintana (Movistar) ont brillé.

Tout s'est décanté dans l'ultime ascension: 11 kilomètres à 7,6% de moyenne qui ont certes relégué quelques grands noms assez loin --Chris Froome, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Alejandro Valverde...- mais pas créé d'écarts majeurs en vue de la victoire finale.

Cinq coureurs se sont disputé la victoire en haut de la station de Vallter 2000, encore enneigée par endroits. Et même si Quintana et surtout Bernal ont semblé les plus à l'aise, Yates s'est montré le plus malin en accélérant brutalement dans les 200 derniers mètres pour devancer Bernal et l'Irlandais Dan Martin (Emirats).

- De Gendt sauve son maillot -

"Je voulais vraiment gagner aujourd'hui (mercredi). Quintana et Bernal étaient très forts, j'ai d'abord eu du mal sur leurs premières attaques. Je suis parvenu a revenir et ensuite le jeu a commencé. C'est moi qui ai eu le plus de forces", s'est réjoui le coureur qui remporte à 26 ans son deuxième succès de l'année.

Au classement général, à quatre étapes de la fin, Yates, 2e, compte encore 27 secondes de retard sur le Belge Thomas De Gendt (Lotto), qui a très bien limité la casse dans mercredi, deux jours après sa victoire en ouverture en solitaire avec près de 3 min d'avance sur le peloton. Bernal, Martin, Quintana et Miguel Angel Lopez (Astana) sont en embuscade à moins de 40 secondes du leader.

Froome (Sky), dont c'est seulement la deuxième course cette saison, avait déjà perdu tout espoir la veille, en chutant sur la fin de la 2e étape.

Le quadruple vainqueur du Tour de France n'a pas lutté mercredi, confiant les clés de la Sky à son équipier prodige Egan Bernal, récent vainqueur de Paris-Nice. Valverde, double tenant du titre en Catalogne, est aussi hors du coup, comme Bardet et Pinot, qui ont perdu près d'une minute.

Jeudi, une autre étape déterminante guidera les coureurs de Llanars à La Molina, avec quatre ascensions très exigeantes et une arrivée au sommet après 150 km de course. Qui devrait mettre fin à la belle aventure de De Gendt avec le maillot de leader.