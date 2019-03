Tour des Émirats arabes unis: Roglic, tout proche de la victoire finale

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), vainqueur au sprint de la sixième étape du Tour des Émirats arabes unis, au sommet du Jebel Jais, vendredi, a augmenté son avance au classement général sur son dauphin, l'Espagnol Alejandro Valverde, désormais relégué à 31 secondes.

Sauf surprise ou incidents de parcours, Roglic devrait remporter la première édition de l'UAE Tour, fusion des Tours de Dubaï et d'Abou Dhabi, samedi, après les 145 km de la 7e et dernière étape autour de Dubaï.

"Nous avons montré aujourd'hui notre force en tant qu'équipe, les gars m'ont bien protégé du vent. Le travail est fait", s'est réjoui le maillot rouge.

Au départ de l'étape reine de cette édition, le Slovène âgé de 29 ans avait 21 secondes d'avance sur Alejandro Valverde. Et après avoir bien maîtrisé la course, notamment dans la dernière vingtaine de kilomètres avec des pentes à 5% de moyenne, le voilà bien installé pour s'adjuger son 3e tour après ceux de Slovénie (2015) et de Romandie (2018).

Vainqueur de la 19e étape du Tour de France 2018, entre Lourdes et Laruns, Primoz Roglic a montré qu'il pouvait aussi être bon sprinteur. Vendredi, il n'a laissé aucune chance aux autres leaders du peloton, Alejandro Valverde en tête, qui n'a pu prendre que la cinquième place.

Le Français David Gaudu, troisième de l'étape, a lui aussi consolidé sa place sur le podium avec 12 secondes d'avance sur le 4e, l'Allemand Emanuel Buchmann. De plus, le coureur de la FDJ est solidement installé en tête du classement du meilleur jeune, avec 45 secondes d'avance sur James Knox (Deceuninck - Quick Step).