Tournées: l'Irlandais Johnny Sexton laissé au repos face à l'Italie

L'ouvreur irlandais Johnny Sexton ne sera pas du déplacement à Chicago pour le test-match du XV du Trèfle face à l'Italie samedi après la décision du sélectionneur Joe Schmidt de le laisser au repos dans la perspective de rencontres plus compliquées à venir.

L'absence pour l'ensemble des test-matchs de Connor Murray, compère habituel du joueur de 33 ans, a poussé Schmidt à composer une charnière inédite afin de ne pas prendre de risques avec son demi d'ouverture star dans l'optique des rencontres face à l'Argentine (10 novembre) et la Nouvelle-Zélande (17).

Joey Carbery du Munster, et Ross Byrne, le remplaçant de Sexton au Leinster, sont en lice pour prendre la place de ce dernier tandis que John Cooney (Ulster) ou Luke McGrath (Leinster) serait aligné au poste de demi de mêlée.

D'autres joueurs-clés seront absents du déplacement aux Etats-Unis, dont le capitaine et talonneur expérimenté Rory Best, ainsi que le 3e ligne Peter O'Mahony, et les arrières Rob Kearney et Keith Earls.

Equipe :

Avants : Finlay Bealham, Tadhg Beirne, Jack Conan, Sean Cronin, Tadhg Furlong, Dave Kilcoyne, Jack McGrath, Jordi Murphy, Andrew Porter, Quinn Roux, Rhys Ruddock, James Ryan, Niall Scannell, Devin Toner, Josh van der Flier,

Arrières: Will Addison, Bundee Aki, Ross Byrne, Joey Carbery, Andrew Conway, John Cooney, Jordan Larmour, Luke McGrath, Garry Ringrose, Jacob Stockdale, Darren Sweetnam