Tournoi: trois changements pour l'Italie contre la France

Le sélectionneur irlandais de l'Italie, Conor O'Shea, n'a opéré que trois changements, tous devant, dans l'équipe qui doit affronter la France, vendredi (21H00) à Marseille lors de la 3e journée du Tournoi des six nations.

En troisième ligne, Maxime Mbanda prend la place de Braam Steyn, écarté du groupe, et Leonardo Ghiraldini en talonneur et Andrea Lovotti en pilier gauche reviennent en première ligne, après avoir été remplaçants contre l'Irlande (56-19).

L'Italie a commencé le Tournoi par deux lourdes défaites (46-15 contre l'Angleterre à Rome), "mais nous avons joué contre deux équipes très fortes, et j'ai toute confiance en notre groupe", a assuré O'Shea.

L'Italie a "un groupe jeune, qui n'a pas beaucoup d'expérience, nous devons apprendre à chaque match", a poursuivi l'Irlandais, justifiant le maintien de ses sept joueurs de derrière.

A part l'ailier Tommaso Benvenuti, 27 ans et 47 sélections, les arrières sont débutants. Matteo Minozzi, le N.15, a 22 ans et 5 sélections, et les autres trois-quarts, Tommaso Boni (25 ans, 10 sél.), Tommaso Castello (26 ans, 7 sél.) et Mattia Bellini (24 ans, 10 sél.), comptent 27 capes à eux trois.

Lors de ces "deux matches très difficiles, contre l'Angleterre et l'Irlande, nous avons fait tant de bonnes choses, et des choses qui m'ont énervé, comme la première mi-temps contre l'Irlande (28-0), où nous n'avons pas mis en place sur le terrain ce que nous voulions faire".

Mais "nous avons appris de nos erreurs, a poursuivi le sélectionneur de l'Italie, et j'espère que vendredi nous pourrons mettre en place notre plan de jeu, pas seulement pour 40 ou 45 minutes mais pour 80".

O'Shea a rappelé que son équipe avait déjà "marqué cinq essais en deux matches contre des équipes très fortes et eu des occasions".

Enfin, le technicien irlandais ne croit pas à une équipe de France en crise. "Non, jamais, a-t-il dit dans un sourire. Quand on voit tous les nouveaux joueurs qu'ils peuvent aligner vendredi... C'est incroyable, c'est vraiment une bonne équipe."

Composition de l'équipe d'Italie:

Italie: Minozzi - Benvenuti, Boni, Castello, Bellini - (o) Allan, (m) Violi - Mbanda, Parisse (cap.), Negri - Budd, Zanni - Ferrari, Ghiraldini, Lovotti

Remplaçants: Bigi, Quaglio, Pasquali, Biagi, Ruzza, Gori, Canna, Hayward