Toutes les voitures neuves équipées d'un récepteur radio pour le DAB+ dans les deux ans

Toutes les voitures neuves en Europe seront équipées d'un récepteur radio compatible avec le DAB+, la radio numérique qui va progressivement succéder à la diffusion en FM. Le coup d'envoi du Code des communications électroniques européen a officiellement été donné vendredi lors de la journée presse du salon de l'auto de Bruxelles. Les États-membres de l'UE disposent à présent de deux ans pour transposer ce code dans leur législation nationale.

Le DAB+ est une technologie qui permet d'écouter la radio, en numérique, partout, gratuitement et sans abonnement internet. Il est en quelque sorte l'équivalent numérique de la FM, "mais en mieux et en plus fort", lit-on sur le site internet www.dabplus.be, qui lui est consacré. L'offre de programmes est plus étendue et plus variée et le confort d'écoute est notamment meilleur. L'ancien standard sera d'ailleurs remplacé progressivement par le nouveau dans quelques années. À Bruxelles et en Wallonie, il est déjà possible d'écouter de cette manière tous les réseaux privés et toutes les radios de la RTBF: Antipode (Bruxelles et Brabant wallon), Bel RTL, Classic 21, DH Radio, FUN Radio, La Première, Nostalgie, Maximum FM (Liège), Must FM (Namur et Luxembourg), NRJ, Pure, Radio Contact, Sud Radio (Hainaut), Tarmac et Vivacité. De même que BRF 1 (radio de la communauté germanophone). Cette offre sera prochainement enrichie de nouvelles radios, qui n'existent pas en FM, lorsque les radios privées recevront de nouvelles autorisations DAB+. Le nouveau Code des communications électroniques européen prévoit que "chaque autoradio intégré dans un nouveau véhicule vendu ou loué en Europe doit inclure un récepteur capable de recevoir et de reproduire les programmes radio diffusés en radio numérique terrestre". Cela devra être le cas dans les deux ans. Parmi les nouveaux véhicules vendus l'an dernier, environ 30% étaient équipés d'une radio DAB+. Par ailleurs, depuis 2013, plus d'un demi-million de récepteurs ont été vendus en Belgique. Cela ne concerne toutefois pas que les voitures.