Tractations de dernière minute sur un gouvernement en Italie

(Belga) Les deux partis antisystème italiens, la Ligue (extrême droite) et le Mouvement 5 Etoiles (M5S), ont demandé mercredi au chef de l'Etat un dernier délai de 24 heures pour des tractations de dernière minute en vue de former ensemble un gouvernement.

Après plus de deux mois de discussions infructueuses entre les diverses forces politiques, la situation était bloquée entre la coalition de droite, arrivée en tête avec 37% des voix et menée par la Ligue, le M5S, premier parti avec plus de 32%, et le Parti démocrate (PD, centre gauche), tombé à 19%. Pour sortir de l'impasse, le président Sergio Mattarella s'était prononcé lundi en faveur d'un gouvernement "neutre" chargé de gérer le pays jusqu'en décembre, avant de nouvelles élections début 2019. Le M5S et la Ligue, fermement opposés à cette solution, "ont informé la présidence de la République qu'une discussion était en cours pour parvenir à un possible accord de gouvernement et que cette discussion avait besoin de 24 heures pour être plus poussée", a annoncé le Quirinal, siège de la présidence, dans un communiqué à la mi-journée. Il n'était pas clair dans l'immédiat quelle serait la réponse du président, même s'il semble improbable qu'il refuse ce bref délai supplémentaire. Un éventuel gouvernement M5S-Ligue s'est jusqu'à présent toujours heurté au refus de Forza Italia (FI), le parti de Silvio Berlusconi allié de la Ligue, de se laisser exclure de ces négociations. De son côté, le M5S campait tout aussi fermement sur sa position de ne pas discuter avec le vieux milliardaire, symbole à ses yeux de tous les maux affligeant l'Italie. (Belga)