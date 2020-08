Tragédie en Italie: deux petites filles meurent après la chute d'un arbre sur leur tente

Deux soeurs, âgées de 3 et 14 ans, sont décédées dimanche après la chute d'un arbre sur leur tente dans un camping en Toscane (centre), rapporte l'agence de presse Ansa.



Les deux petites filles dormaient sous tente avec leur troisième sœur et leurs parents, quand un violent orage a provoqué la chute d'un arbre. La plus jeune victime est morte sur le coup tandis que la plus âgée est décédée à l'hôpital des suites de ses blessures. L'aînée de la famille, âgée de 19 ans, s'en sort avec quelques contusions.

Les parents n'ont quant à eux pas été blessés. D'après l'Ansa, l'accident a eu lieu vers 7H00 du matin dimanche au Camping Verde Mare à Marina di Massa, une ville balnéaire de la région de Versilia, située à environ 120 kilomètres au nord-ouest de Florence.

De graves intempéries

La famille, originaire de la région de Turin, y était en vacances. L'arbre - un peuplier de 4,5 mètres - est tombé lors d'un violent orage, alors que plusieurs régions du nord de l'Italie doivent faire face ce week-end à de graves intempéries.

Dans la province de Varèse, à environ 100 kilomètres au nord-ouest de Milan, un homme est porté disparu après être tombé dans une rivière. En Toscane, les pompiers ont secouru une femme tombée dans la rivière Ombrone.