Train de nuit entre Bruxelles et Vienne: Infrabel étudie la demande de sillon

La compagnie de chemins de fer autrichienne ÖBB a introduit une demande de sillon pour effectuer un trajet de nuit entre Bruxelles et Vienne, a confirmé lundi le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, Infrabel. "Il y a des contacts entre Infrabel et ÖBB, et leur demande de sillon est en cours d'analyse", a commenté un porte-parole d'Infrabel.

Le patron de l'ÖBB, Andreas Matthä, a évoqué le week-end dernier dans une interview au Wiener Zeitung des plans pour établir une connexion de nuit entre Bruxelles et Vienne, à partir de janvier 2020. Aucune communication officielle supplémentaire ne sera faite. La société autrichienne annonçait elle-même lundi qu'une telle liaison était à l'étude. "Les détails seront communiqués au cours de la conférence de presse sur notre programme de roulage, prévue le 23 octobre", a ajouté une porte-parole. La SNCB pourrait aussi être impliquée dans le projet, ce qui simplifierait la procédure pour pouvoir rouler en Belgique. "Les discussions sont en cours, mais on n'en est qu'à un stade préliminaire", a ajouté une porte-parole de la SNCB au Tijd. Selon le quotidien économique, d'autres sources au sein de la SNCB confient être bien impliquées et en concertation avec l'ÖBB.