Transfert: avec Jovic, le Real de Zidane veut redevenir d'attaque

Le Real Madrid très offensif en ce début de mercato: le club entraîné par Zinédine Zidane a officialisé mardi l'arrivée du prometteur attaquant serbe Luka Jovic, première pierre pour rebâtir l'attaque merengue en attendant le probable recrutement du maestro belge Eden Hazard.

Après une saison d'éclosion à l'Eintracht Francfort, le jeune Serbe (21 ans) rejoint Madrid avec un contrat courant jusqu'en 2025 et un statut de doublure du Français Karim Benzema (31 ans), à qui il peut ambitionner, à terme, de succéder.

"Le joueur est lié au club pour les six prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2025", écrit le Real dans un communiqué, sans préciser le montant du transfert.

Selon Marca, le club madrilène a déboursé environ 60 millions d'euros pour s'offrir l'international serbe (4 sélections, 1 but), avec cinq millions d'euros en option. En Allemagne, des medias montent la barre jusqu'à 70 millions, et la presse portugaise rapporte que le Benfica Lisbonne, ancien club de Jovic, a droit à 30% de cette indemnité de transfert.

Le Serbe est la troisième recrue officialisée par le Real pour la saison prochaine, après le défenseur Eder Militao (Porto) et le jeune attaquant Rodrygo (Santos), et en attendant d'autres cibles comme le Français Ferland Mendy (Lyon) et le Belge Hazard (Chelsea).

- Jovic puis Hazard ? -

"La Maison blanche se renforce avec un attaquant qui a été cette saison l'une des grandes sensations du football européen", écrit le Real, qui loue les qualités de "footballeur puissant, technique et grand tireur" de Jovic.

En Bundesliga, le joueur formé à l'Etoile Rouge de Belgrade s'est illustré en se classant troisième meilleur marqueur du dernier championnat (17 buts), à égalité notamment avec Kai Havertz (Leverkusen) et Marco Reus (Dortmund).

Surtout, l'international serbe a marqué les esprits cette saison en terminant deuxième meilleur buteur de la Ligue Europa, avec 10 réalisations, une de moins que le Français Olivier Giroud, champion avec Chelsea.

L'Eintracht s'était arrêté en demi-finales de la C3, battu justement par les "Blues" londoniens de Giroud et d'Hazard.

A Madrid, Jovic pourrait d'ailleurs côtoyer prochainement la star belge, dont le transfert vers le Real semble en bonne voie selon la presse espagnole.

Le soir de la finale de Ligue Europa la semaine dernière, Hazard a lancé un "au revoir", laissant entendre qu'il allait quitter Chelsea après sept saisons à Londres. Et le Belge semble bien parti pour devenir le premier renfort "galactique" du second mandat de Zinédine Zidane, rappelé en sauveur début mars sur le banc d'un Real en fin de cycle.

- La patte Zidane -

Puisqu'il pourrait coûter au Real environ 130 millions d'euros d'après la presse anglaise, Hazard devrait devenir la recrue la plus onéreuse de l'histoire du club merengue devant le Gallois Gareth Bale (101 M EUR), poussé vers la sortie par cette arrivée.

Et avec le prix cumulé de Jovic et d'Hazard, à environ 200 M EUR, le club madrilène semble prêt à frapper fort pour reconstruire son équipe au terme d'une saison blanche.

C'est la patte Zidane: en acceptant de revenir sur le banc madrilène après un premier mandat triomphal marqué par trois titres consécutifs en Ligue des champions (2016-2018), le Français a promis de profonds changements dans l'effectif. "Notre intention est d'avoir plus de force en attaque", a-t-il récemment lancé.

Or, après le départ non-remplacé de Cristiano Ronaldo à l'été 2018, Benzema a souvent été bien seul offensivement (30 buts toutes compétitions confondues): l'ancien Lyonnais Mariano, trop souvent blessé, n'a pas convaincu.

Avec Jovic, le Real s'offre un finisseur, un joker capable de suppléer l'avant-centre français, qui devrait néanmoins rester, selon les mots mêmes de Zidane, l'un des hommes de base de l'attaque merengue... en attendant Hazard.