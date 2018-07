Transfert: Barcelone coiffe Rome au poteau et s'offre Malcom

In extremis! Le FC Barcelone a officialisé mardi l'arrivée pour cinq saisons du jeune ailier brésilien Malcom, 21 ans, après le blocage au dernier moment de son transfert des Girondins de Bordeaux vers l'AS Rome.

"Le FC Barcelone et les Girondins de Bordeaux ont conclu le transfert du joueur Malcom Filipe Silva de Oliveira. Le coût de l'opération sera de 41 millions d'euros plus un million de bonus", annonce le Barça dans un communiqué.

Les Catalans réussissent un coup de poker en dépassant l'offre des Italiens (38 millions bonus compris), qui s'apprêtaient à faire passer la visite médicale à l'ailier d'1,71 m et à l'envoyer immédiatement rejoindre ses coéquipiers en tournée aux États-Unis.

Les Girondins de Bordeaux, où Malcom a explosé la saison dernière avec 12 buts en 38 matches, ont retiré à la dernière minute l'autorisation de s'envoler vers Rome à leur joueur, après avoir eu vent de l'offre alléchante venue de Catalogne.

Le club français signe par là même le transfert le plus onéreux de son histoire, loin devant les 22 millions d'euros reçus en 2010 de l'Olympique lyonnais pour Yoann Gourcuff.

Nouveau joueur blaugrana jusqu'en 2023, Malcom va être présenté aussi vite qu'il a été recruté : sa photo avec l'écusson du club est prévue le soir même à Barcelone, à 20H00 locales (18H00 GMT), soit moins de deux heures après l'officialisation du transfert.

Il doit passer mercredi matin la visite médicale et directement rejoindre aux États-Unis le Barça, qui, hasard du calendrier, affrontera la "Roma" le 1er août à Dallas dans le cadre de l'International Champions Cup.

- Rajeunissement -

Du gaucher brésilien, Barcelone souligne son "contrôle du ballon", sa "capacité de déséquilibrer les défenses adverses, ainsi que la facilité pour arriver dans la surface" et sa "capacité d'association avec ses coéquipiers, une des bases du football azulgrana".

Malcom, champion du Brésil en 2015 avec les Corinthians, avait rejoint les Girondins en janvier 2016.

En deux saisons et demie, l'international U20 et olympique a disputé 86 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 23 buts et délivrant 16 passes décisives.

Il est la troisième recrue de l'ère Eric Abidal, récemment nommé directeur sportif du club, après un autre Brésilien de 21 ans, Arthur Melo, et le défenseur français de Séville Clément Lenglet, 23 ans.

Abidal, nommé en remplacement de Robert Fernandez, dont la politique de recrutement ne faisait pas l'unanimité à Barcelone, semble axer son mercato sur le rajeunissement de l'équipe.

Manière d'apporter du sang neuf à une équipe vieillissante : l'idole Andrés Iniesta est partie pour le Japon, et les emblématiques Lionel Messi et Gerard Piqué, 31 ans tous les deux, n'ont probablement plus beaucoup de saisons devant eux à leur meilleur niveau.

Autre objectif: tenter de combler le vide laissé en attaque par le départ, l'an dernier, de la superstar brésilienne Neymar au Paris Saint-Germain, contre l'avis du Barça.

D'autant qu'un remplaçant potentiel, le Français Antoine Griezmann, leur a infligé un camouflet avant le Mondial en choisissant de rester à l'Atlético de Madrid alors que la presse avait donné son transfert pour certain.

Et l'offensive blaugrana sur Malcom est due à l'échec d'une autre offre, celle présentée par Barcelone pour le Brésilien de Chelsea Willian, 29 ans, abandonnée car trop onéreuse selon la presse.