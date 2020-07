Trois alpinistes belges hospitalisés après une chute dans une crevasse du Mont-Blanc

(Belga) Trois alpinistes belges sont tombés dans une crevasse sur le versant du Val d'Aoste du Mont-Blanc en Italie, à une altitude du 3.300 mètres, rapporte mardi soir le média italien La Repubblica, une information relayée également sur le portail d'information www.sudinfo.be.

Les trois grimpeurs, de 53, 37 et 25 ont été secourus par hélicoptère et puis transportés à l'hôpital Parini d'Aoste. Ils présentaient des symptômes d'hypothermie et de traumatisme dû à la chute, indique le média italien. (Belga)