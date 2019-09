Trois personnes décèdent dans le crash d'un speedboat à Venise

(Belga) Trois personnes ont perdu la vie et une quatrième a été blessée mardi soir dans le crash d'un bateau contre les falaises près du port de Venise, confirment les pompiers italiens.

"Sur les quatre personnes à bord, une a été blessée quand elle a basculé par dessus bord, trois autres ont été retrouvées par les plongeurs dans la cabine submergée", ont confirmé les pompiers au sujet d'un incident survenu vers 21h00 mardi soir. L'agence de presse italienne ANSA indique qu'une des victimes tentait d'établir une nouveau record de vitesse entre Montecarlo (Monaco) et Venise (nord de l'Italie), en contournant la botte italienne. Le speedboat, qui pouvait atteindre 130 kilomètres par heure, s'était mis en route à Montecarlo lundi matin et s'est écrasé non loin de ligne d'arrivée. (Belga)