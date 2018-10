Trois quarts des Belges estiment bénéfique d'appartenir à l'UE

(Belga) Trois quarts de la population belge estiment actuellement que faire partie de l'Union européenne a bénéficié au pays, selon la dernière édition de l'Eurobaromètre "Parlemètre". Ce baromètre régulièrement mis à jour mesure l'attitude des citoyens à l'égard de l'UE et du Parlement européen, et leur perception des bienfaits de l'appartenance à l'Union. La dernière édition, publiée mercredi, reprend les résultats de 27.474 interviews de citoyens à travers l'UE, dont 1.018 en Belgique, réalisés du 8 au 26 septembre dernier.

Sur la question de l'appartenance à l'UE, le citoyen belge se montre généralement plus positif que la moyenne: 71% des répondants belges disent estimer que c'est une bonne chose pour le pays d'appartenir à l'Union, contre 62% de moyenne européenne. 75% pensent d'ailleurs que l'appartenance à l'Union a été bénéfique pour le Plat Pays, principalement car l"UE contribue à la croissance économique" (raison la plus citée parmi une liste proposée). Sur l'ensemble de l'UE, ce pourcentage est de 68%, "le score le plus élevé jamais mesuré depuis 1983". L'appréciation de l'Union semble en tout cas en croissance sur les derniers mois, que ce soit parmi les Belges ou les citoyens européens. "Presque tous les résultats mesurant le soutien à l'UE (...) ont montré une nette amélioration après le référendum britannique de 2016, suggérant une inquiétude grandissante sur tout le continent face à l'impact du Brexit. On remarque une prise de conscience croissante des avantages d'être membre de l'UE en raison des négociations difficiles", note-t-on en marge de la publication. (Belga)