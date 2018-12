Trois suspects arrêtés au Maroc en lien avec le meurtre de deux jeunes femmes scandinaves

(Belga) Trois suspects recherchés en lien avec le meurtre de deux jeunes touristes scandinaves, une Danoise de 24 ans et une Norvégienne de 28 ans, dans le sud du Maroc, ont été arrêtés à Marrakech, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier.

Les autorités marocaines avaient déjà arrêté lundi ou mardi à Marrakech un premier suspect appartenant à "un groupe extrémiste", quelques heures après la découverte des corps dans un site isolé du massif du Haut-Atlas. Les enquêteurs avaient ensuite diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi un avis de recherche de trois suspects. Tous les trois sont originaires de Marrakech, selon cet avis, et l'un d'eux a des antécédents judiciaires "liés à des actes terroristes", selon les informations obtenues par l'AFP. Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans et Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans, étaient parties ensemble pour un mois de vacances au Maroc. Leurs corps ont été découvert lundi matin dans une vallée du Haut-Atlas, sur un site isolé où elles avaient planté la tente pour la nuit, à deux heures de marche du village d'Imlil. Les deux ont été tuées à l'arme blanche, selon les autorités et l'une des deux a été décapitée, selon une source proche du dossier. Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux et présentée comme montrant le meurtre d'une des deux touristes est toujours en cours d'authentification, selon la source proche du dossier. (Belga)