Trump craint que l'accord de Brexit nuise au commerce entre Washington et Londres

(Belga) Le président américain Donald Trump a prévenu lundi que l'accord de divorce conclu la veille entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pourrait nuire aux échanges commerciaux entre Washington et Londres.

"Cela semble être un très bon accord pour l'UE", a-t-il confié à des journalistes depuis la Maison Blanche. "Nous devons sérieusement regarder si le Royaume-Uni est autorisé ou non à faire du commerce". "Si vous regardez l'accord, ils pourraient ne pas être autorisés à faire du commerce avec nous et ça ne serait pas une bonne chose", a estimé le milliardaire républicain. "Je pense qu'ils ne veulent pas du tout" ne pas pouvoir commercer avec les Etats-Unis. "Ce serait un point très négatif pour l'accord", a-t-il ajouté, espérant que la Première ministre britannique Theresa May "sera en mesure de faire quelque chose à ce sujet". L'Union européenne et le Royaume-Uni ont tourné dimanche une page historique dans leurs relations en entérinant leur accord de divorce à l'issue de 17 mois de négociations difficiles. Le Parlement britannique doit se prononcer le 11 décembre sur cet accord, dont Mme May a estimé qu'il était "le seul possible". (Belga)