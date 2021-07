Turquie: trois morts dans un feu de forêt près d'un site touristique

Un feu de forêt a atteint les zones habitées situées à proximité d'un site touristique du sud de la Turquie, faisant trois morts et provoquant l'évacuation des dizaines de villages et de quartiers, ont rapporté jeudi les médias turcs.



Le feu qui a commencé mercredi dans une forêt de Manavgat, dans la province d'Antalya, a rapidement atteint les zones habitées en raison de vents violents, ravageant les maisons, les champs, les lieux de production agricoles sous serre et les étables de plusieurs villages. L'incendie a causé la mort de trois personnes, dont une femme âgée de 82 ans qui n'a pas pu quitter son habitation où elle vivait seule avant l'arrivée des flammes.

Face à la progression du feu, qui a atteint la localité voisine d'Akseki, les autorités ont évacué 18 villages et districts. Quelque 122 personnes, en majorité des habitants affectés par les fumées et trois souffrant de brûlures, ont été hospitalisées. 58 d'entre elles recevaient toujours des soins jeudi matin. Dix personnes qui étaient restées bloquées sur un bateau dans un lac de barrage entouré par le feu ont été sauvés jeudi par des équipes de secours.

Des centaines d'ouvriers forestiers, aidés par des hélicoptères et un avion, tentent de maîtriser l'incendie. Les sites touristiques ne sont en revanche pas menacés, a assuré le maire de la ville d'Antalya - dont dépend administrativement Manavgat et située à 66 km de distance -, Muhittin Bocek, cité par l'agence de presse étatique Anadolu.