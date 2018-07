TW Classic - Les hits de Kraftwerk doublés d'un spectacle 3D à Werchter

(Belga) Les festivaliers au TW Classic à Werchter ont reçu des lunettes 3D samedi soir pour profiter du spectacle en trois dimensions concocté par Kraftwerk. Les pionniers allemands de la musique électronique ont lié leur hits à des performances artistiques durant un show de 75 minutes.

Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert et Falk Grieffenhagen ont présenté le meilleur de Kraftwerk samedi soir: une musique électro de la première heure, avec des projections aux références futuristes, comme l'atterrissage d'un ovni. Le publique a pu profiter d'une collection des meilleurs hits du groupe, de "The Man-Machine" à "The Robots", qui prédisaient déjà dans les années 70 une relation mal aisée entre l'humain et la machine. Le clou du spectacle était le titre "Radio-Activity" au cours duquel le groupe a fait référence aux catastrophes nucléaires de Fukushima ou Hiroshima. Les artistes allemands ont aussi glissé une référence au Tour de France durant leur prestation, avec des images des cols dans les Alpes et Pyrénnées ainsi que d'une rétrospective d'anciens coureurs célèbres comme Greg LeMond, Michael Boogerd et Robbie McEwen.