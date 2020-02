UAE Tour: Pogacar vainqueur d'un souffle au sommet

Le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur après examen de la photo-finish, a enlevé la 5e étape du Tour des Emirats (UAE Tour) jeudi à Jebel Hafeet, deux jours après le succès du Britannique Adam Yates sur le même site d'Abou Dhabi.

Troisième cette fois de l'étape, Adam Yates (Mitchelton) a conservé le maillot de leader à deux jours du terme de l'épreuve.

Pogacar, qui a devancé de peu le Kazakh Alexey Lutsenko pour le gain de l'étape, avait pris la deuxième place mardi mais à plus d'une minute de Yates après la montée longue de 10 kilomètres.

"J'ai dû jeter mon vélo sur la ligne pour battre Lutsenko", a déclaré le jeune Slovène (21 ans), troisième de la Vuelta l'an passé pour sa première année dans le WorldTour.

"C'est comme une course à domicile pour mon équipe et pour moi aussi depuis que j'ai réalisé que des supporters étaient venus de Slovénie pour me soutenir ici", a ajouté Pogacar, passé professionnel l'an dernier dans l'équipe UAE Emirates.

"Tout ce que j'ai fait, c'est de rester avec les autres gars placés et d'éviter les problèmes", a commenté pour sa part Yates.

Derrière le Britannique, troisième dans le même temps que le vainqueur, le Français David Gaudu a pris la quatrième place à 4 secondes.

Au classement général provisoire, Yates compte désormais 1 min 01 wec d'avance sur Pogacar, 1 min 33 sec sur Lutsenko et 1 min 48 sec sur Gaudu.

Vendredi, la 6e étape s'adresse avant tout aux sprinteurs sur un parcours plat de 158 kilomètres dans l'émirat d'Abou Dhabi.

"Les deux prochaines étapes sont assez plates mais il faudra faire attention au vent", a estimé Yates, en position idéale pour s'imposer dans la première course de son programme 2020.