UE/Croatie: le sommet sur les Balkans organisé le 6 mai par vidéo conférence

La Croatie, qui assure la présidence de l'Union européenne, a annoncé vendredi qu'un sommet sur les Balkans occidentaux prévu en mai à Zagreb serait organisé par vidéo-conférence en raison de la pandémie du coronavirus.

La rencontre réunira le 6 mai les 27 ainsi que les six pays des Balkans occidentaux qui aspirent à rejoindre l'UE, Serbie, Bosnie, Monténégro, Macédoine du Nord, Albanie et Kosovo. "En raison des circonstances épidémiologiques, à l'initiative du Premier ministre (croate) Andrej Plenkovic, les dirigeants (européens) sont convenus que le sommet de Zagreb de l'Union européenne et des Balkans occidentaux aura lieu le 6 mai sous forme de vidéo conférence, avec la participation de tous les États membres de l'Union européenne et des six pays des Balkans occidentaux", selon un communiqué du gouvernement croate. La Croatie, dont le mandat à la tête de l'UE arrive à échéance fin juin, avait initialement annoncé un report de la rencontre. L'UE a approuvé fin mars l'ouverture de négociations pour intégrer la Macédoine du Nord et, sous conditions, l'Albanie. Le processus devrait toutefois durer plusieurs années. Ce processus avait été bloqué lors du sommet européen d'octobre 2019, plusieurs États membres ayant refusé d'ouvrir les négociations avec ces deux pays.