Ukraine: 87 morts dans le bombardement russe du 17 mai sur une base ukrainienne

(Belga) Quatre vingt-sept personnes sont mortes dans une attaque russe le 17 mai contre une base militaire ukrainienne dans le nord du pays, selon un nouveau bilan donné lundi par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Aujourd'hui, sous les décombres à Desna, il y a 87 victimes. 87 cadavres, des victimes qui ont été tuées", a dit M. Zelensky lors de son intervention en visioconférence à la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) de Davos (Suisse). Ce bilan pourrait être l'un des plus meurtriers des bombardements russes en Ukraine depuis le début de la guerre le 24 février. La frappe a visé ce village qui abrite un grand camp d'entraînement militaire et situé à une soixantaine de kilomètres au nord de Kiev, dans la région de Tcherniguiv. Un bilan donné ce jour-là par les secours locaux avait fait état de huit morts et douze blessés. Il s'agissait d'une attaque inhabituelle dans cette région proche de la capitale et reprise plusieurs semaines auparavant par les soldats ukrainiens après le retrait des troupes russes de la région de Kiev dans les derniers jours de mars. "Ces personnes ne connaîtront pas l'avenir de l'Ukraine", a ajouté M. Zelensky à propos des victimes. L'Ukraine "paie chèrement pour la liberté et l'indépendance et pour ce combat", a-t-il ajouté. (Belga)