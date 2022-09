Ukraine: avec la guerre, un village agricole fait la queue pour de la nourriture

Les terres ukrainiennes sont réputées parmi les plus fertiles au monde, mais après sept mois de guerre, les habitants du village agricole de Lebiajé, proche du front, doivent compter sur l'aide humanitaire pour se nourrir.

Les troupes russes qui ont franchi la frontière le 24 février n'ont pas atteint la paisible communauté rurale, mais celle-ci a essuyé les bombardements russes, jusqu'à la contre-offensive ukrainienne fulgurante de septembre et la reprise de l'essentiel de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine.

"Ça a été terrible, terrible. Je ne peux même pas le décrire", confie Galyna Mykhaïlivna, 75 ans, recroquevillée en attendant qu'on lui distribue des rations alimentaires devant un centre culturel du village avec un trou béant crée par un obus sur la façade.

"C'est tragique, ils ont détruit tout le village. C'était si beau avant, maintenant c'est en ruine", ajoute-t-elle, exagérant dans sa détresse car la plupart des maisons restent debout, même si des traces de la guerre sont visibles partout.

Pendant que les habitants se rassemblent, un système de lance-roquettes multiple ukrainien monté sur un camion gronde dans les ruelles étroites du village, au son de tirs d'artillerie retentissant de temps à autre à distance.

- Six mois sans électricité -

Dangereusement, Lebiajé se trouve en aval d'un barrage majeur sur la rivière Siversky Donets endommagé cette semaine par un missile russe, alors que les attaques russes se multiplient contre des infrastructures civiles.

Son arrière-pays abrite de vastes étendues de champs de tournesols, l'Ukraine étant le premier producteur mondial de cette huile. Les maisons du village lui-même sont entourées de potagers, chèvres et canards.

Il n'empêche que jeudi, le chef de la communauté locale Oleksandre Nesmiïan, l'homme le plus grand du village, a supervisé la distribution des colis alimentaires.

Arborant le logo du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, chaque boîte contient 12 kilos d'aliments de base - riz, huile, pâtes, haricots en conserve et viande en conserve - assez pour nourrir une personne pendant un mois.

Un fardeau lourd à porter pour certains villageois âgés. A ceux-ci, des voisins sont venus en aide. Les boîtes ont été chargées dans des brouettes et attachées à des vélos, tandis que les chiens et les enfants s'amusaient à jouer parmi la foule.

Le rassemblement semble joyeux, la sortie au magasin du village et l'opportunité de saluer des voisins permettant d'oublier la guerre pour quelques heures.

"Oui, six mois sans électricité. Et déjà trois mois sans gaz, mais on va y arriver d'une manière ou d'une autre", assure Lioubov Polouchkina, 65 ans.