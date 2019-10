Ukraine: des milliers de nationalistes ont défilé contre la "capitulation" face à Moscou

(Belga) Des milliers de nationalistes ukrainiens ont défilé lundi à Kiev, accusant le président Volodymyr Zelensky de préparer une "capitulation" face aux séparatistes prorusses et à la Russie dans le cadre du processus de paix.

Les manifestants, en majorité des nationalistes, des vétérans de la guerre dans l'Est et des membres d'organisations paramilitaires, se sont rassemblés dans le centre de Kiev pour cette marche, scandant notamment des slogans hostiles au chef de l'Etat. Zelensky "Dégage ! ", "A bas les traîtres", "Non à la capitulation", ont-ils notamment déclamé, à grand renfort de fumigènes et chantant l'hymne ukrainien. Ils ont également repris des slogans contre la langue russe, très parlée en Ukraine, une ex-république soviétique, en particulier dans l'Est et le Sud du pays. "Nous voulons la victoire et non pas de paix à n'importe quel prix. Seule la victoire n'a pas de prix", a déclaré à l'AFP Oleksiï Kaïda, un responsable du parti d'extrême droite Svoboda, l'un des organisateurs de la manifestation. Le rassemblement était organisé à l'occasion du Jour du défenseur de l'Ukraine, jour férié marquant depuis 2015 la fondation de l'Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA), une organisation militaire controversée des années 1940 et 1950. En déplacement lundi auprès de militaires dans l'Est, M. Zelensky a pour sa part voulu dire "merci pour (leur) courage" aux soldats, insistant sur "l'électrochoc" qu'ont représenté pour l'Ukraine "les morts, les bombardements". Il n'a pas fait référence aux accusations de ses détracteurs. (Belga)