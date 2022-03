Ukraine: des perturbations GPS jusqu'en Méditerranée

Des perturbations de signaux GPS utilisés pour la navigation aérienne se sont intensifiées depuis l'invasion de l'Ukraine, touchant aussi des zones relativement éloignées du conflit comme la Méditerranée ou la Finlande, ont prévenu les autorités.

Dans un bulletin d'information sur la sécurité, visible vendredi sur son site internet, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a mis en garde contre ce phénomène dû soit à un "brouillage" des signaux satellitaires de positionnement, soit à leur "usurpation".

L'ampleur de ces anomalies est différente selon les situations mais elles ont pu, "dans certains cas, mener à des modifications de trajectoire ou même à un changement de destination car il était impossible d'effectuer un atterrissage en sécurité", déclare l'AESA tout en jugeant que le phénomène n'est pas tel qu'il nécessite de suspendre les opérations de vol.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, des perturbations importantes de signaux GPS ont été signalées dans la région de l'enclave russe de Kaliningrad, les Etats baltes et autres Etats voisins, a indiqué l'agence européenne.

Ce phénomène touche aussi "l'Est de la Finlande, la Mer Noire et également "la zone est-méditerranéenne près de Chypre, de la Turquie, du Liban, de la Syrie et d'Israël, ainsi que le nord de l'Irak", selon l'AESA.

Dans son bulletin, l'agence invite tous les acteurs du transport aérien à faire remonter les anomalies qu'ils pourraient constater et à se tenir prêts à recourir à d'autres outils de navigation et d'approche à leur disposition en cas d'impossibilité de pouvoir compter sur la navigation par satellite.