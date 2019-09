Ukraine et Russie vont à nouveau s'échanger des prisonniers

(Belga) L'Ukraine se prépare à un nouvel échange de prisonniers avec la Russie, affirme vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Environ 70 prisonniers avaient fait l'objet d'un échange entre Moscou et Kiev il y a quelques jours.

Parmi les prisonniers libérés à cette occasion figuraient le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov ainsi que les 24 matelots ukrainiens capturés par la Russie depuis un incident naval en novembre 2018. "Après la libération de nos prisonniers politiques et de nos marins, nous préparons de nouvelles listes et attendons une nouvelle phase d'échanges", a déclaré M. Zelensky à l'agence officielle Ukrinform. Volodymyr Zelensky, président depuis quelques mois, a fait de la résolution du conflit avec les rebelles pro-russes de l'est du pays une priorité de son mandat. Cet objectif de paix explique aussi le retrait de troupes ukrainiennes de certaines zones. "Nous avons retiré les troupes de Stanytsia Luhanska, aucun coup de feu n'a été tiré. Nous avons commencé à construire des ponts", a expliqué le président Zelensky dans une allocution, alors qu'il recevait son homologue finlandais Sauli Niinisto à Kiev. "La phase suivante sera le retrait des troupes à Petrivske et Zolote", a encore assuré M. Zelensky. "Je pense que nous règlerons cette question dans les semaines à venir."