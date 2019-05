Ukraine: l'ex-comédien Volodymyr Zelensky investi président

(Belga) L'ex-comédien et humoriste Volodymyr Zelensky a été investi président d'Ukraine lundi, ouvrant une nouvelle ère pour ce pays indépendant depuis moins de 30 ans, éprouvé par une guerre et des difficultés économiques.

"Je m'engage par tous mes actes à défendre la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, prendre soin du bien-être de la Patrie et de celui du peuple ukrainien, défendre les droits et libertés des citoyens", a déclaré M. Zelensky en prêtant serment devant les députés et une cinquantaine de délégations étrangères. (Belga)